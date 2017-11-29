Enseñan a “pescar” a 250 desempleados

En el 2017 el Servicio Nacional del Empleo invirtió 507 mil 820 pesos dentro del Programa de Autoempleo, con el que se benefició a un total de 250 personas con la realización de 12 cursos. El día de ayer se llevó a cabo la clausura del Curso de Dulces Regionales, que es el último curso que se lleva a cabo este año y durante esta administración, con la participación de 20 personas y en el que se tuvo una inversión de 56 mil pesos. Edna Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del SNE mencionó que a lo largo del año se tuvo una excelente respuesta por parte de la población para integrarse dentro del programa, que ofrece la oportunidad de auto emplearse, al obtener los conocimientos necesarios para realizar algún producto. Este programa se encuentra enfocado en las personas que están sin empleo, en donde se les ofrece una capacitación en un período de un mes, en donde además del conocimiento se les otorga una beca de 2 mil pesos mensuales. En esta ocasión, se integraron dentro de estos cursos 4 personas con discapacidad, así como 2 adultos mayores, que habla de la diversidad y la inclusión que existe dentro de los cursos de capacitación. Heredia Alarcón mencionó que durante el 2017 se benefició a un total de 250 personas con este programa, en el que se tuvo una inversión de 507 mil 820 pesos, y el 73 por ciento de ellos, tuvo la oportunidad de acceder al programa de Fomento al Autoempleo, con el que se les da continuidad para la creación de su propio negocio. Durante el evento se realizó una muestra de los productos realizados y se entregaron los diplomas a los participantes por parte de la coordinadora regional de la dependencia y el coordinador Regional del DIF Coahuila, Josué Jiménez, con quien se realizó en conjunto este programa.

En cifras

250 personas se beneficiaron este año con el programa.

507 mil 820 pesos, fue la inversión que se tuvo.

73% de las personas tuvieron la oportunidad de acceder al programa de Fomento al autoempleo.