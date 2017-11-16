Entrega DIF apoyo a Centro Comunitario

El coordinador del DIF Josué Jiménez Flores acudió al Centro Comunitario de la colonia a Obrera a entregar mesas, sillas, enseres de cocina, con la principal finalidad de fortalecer este espacio donde a diario se atiende a más de 60 adultos mayores.

Al filo del mediodía, el representante de la presidenta del DIF Coahuila, Carolina Viggiano arribó al espacio donde se vive un ambiente de amistad y solidaridad a darles las buenas nuevas.

Dijo que en Monclova hay cuatro comedores donde se atiende a más de 1 mil 100 ancianitos, sin embargo, en toda la región Centro son once los que dan el beneficio a las personas de la tercera edad.

Pese a que hasta estos sitios acuden los ancianitos a comer alimentos calientes y bien elaborados, hay algunos con discapacidades que les impiden trasladarse desde su vivienda, por lo que son favorecidos con la entrega de los alimentos a domicilio, lo cual genera aún mas beneficio de parte del DIF Coahuila.

El coordinador regional del DIF mencionó que es importante el tratar a esta población que se vuelve vulnerable por su edad y condición física, por ello este tipo de programas seguirán en beneficio de más ancianitos en todo el Estado.