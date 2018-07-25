Entrega Grupo Sika becas académicas

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Comprometidos con cada uno de los colaboradores y la educación de sus hijos, Grupo Sika dirigido por Lulú Kamar y Édgar Sierra, entregó becas a 22 estudiantes con promedio superior a 90 y dos becas más a alumnos de excelencia.

Por tercer año consecutivo Grupo Sika, integrado por Gas Total, Sika Construcciones y Sika Transportes, reconoce la dedicación en la escuela que tienen los hijos de sus colaboradores, con la entrega de becas para la compra de útiles escolares, uniformes, calzado y pago de colegiaturas para quienes tienen promedio superior a 90, además a quienes obtienen la beca de excelencia se les brinda una beca para una actividad extraescolar cultural y un viaje de fin de semana a Monterrey.

Grupo Sika motiva a colaboradores a través de este programa de becas.

El director general de Grupo Sika, Édgar Sierra Barboza, dijo que este programa de becas que año con año se enriquece, es una manera de motivar a sus colaboradores para un mejor desempeño de sus trabajos y también a sus hijos para un mejor desempeño escolar, apoyando a alumnos desde primaria a universidad.

Además es parte del compromiso de Grupo Sika con la sociedad. Lulú Kamar, directora administrativa de la empresa, dijo que este programa es una una manera de motivar el buen desempeño e impulsar el estudio.

“Nunca se den por vencidos, a veces Dios nos pone obstáculos pero son estos obstáculos los que nos hacen más fuertes y valientes, nos hacen ser mejores”, comentó Lulú Kamar.

Destacó que la familia es lo más importante para el Grupo Sika y para la familia Sierra Kamar, en quienes cada uno de los colaboradores y empleados tienen un respaldo y pueden confiar que se les brindará todo el apoyo que necesiten, incluso brindando becas para estudiar en el extranjero, premiando el compromiso de los colaboradores y sus familias hacia la empresa. Posteriormente hicieron entrega de los diplomas y certificados a los alumnos destacando a Naidely Ximena Vázquez Preciado y Angely Sofía Medellín Treviño, quienes tuvieron la excelencia.