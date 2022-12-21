Entrega juguetes en la Casa Meced

Con apoyo del programa Juguetón que llevó a cabo la entrega de regalitos para niños de escasos recursos, en la Casa Meced, a alumnos de diversas escuelas del sector oriente.

La regidora de Educación, Rosadina Rotunno y la directora Gladys Villarreal invitaron a la Presidenta del DIF Monclova, Doctora Leticia Carrillo para participar en la entrega de juguetes.

Destacó la regidora que agradece a instituciones educativas universitarias y de preparatoria que se unieron a la causa y respondieron con la donación de juguetes.

Señaló que decidieron hacer uno de los eventos en Casa Meced, pues es en el oriente de Monclova donde hay más niños que por cuestiones económicas no pueden recibir un juguete en esta navidad.

1 / 2 Alumnos de varias escuelas del sector oriente recibieron un juguete recabado en el JUGUETÓN 2022. 2 / 2 La primera dama, Leticia Carrillo acompañó a la regidora y directora de educación a hacer la entrega de juguetes en Casa Meced. ❮❯

Así que asistieron alrededor de 200 alumnos de las escuelas Adolfo López Mateos, Ignacio Zaragoza y Manuel Acuña, a recibir un juguete de los que se donaron a través del programa Juguetón.

En Casa Meced se repartieron 200 juguetes, pero en el Juguetón se logró recabar más de 700 juguetes así que continuarán la entrega por colonias, en los lugares donde haya más niños que sus padres no puedan obsequiarles juguetes en la navidad.