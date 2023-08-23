Entrega PCC útiles escolares

MONCLOVA, COAH.- Conscientes de las necesidades que existen en distintos sectores y ante el próximo regreso a clases, elementos de la Policía Civil de Coahuila realizaron la entrega de paquetes de útiles escolares como parte del compromiso social que mantiene la corporación con la ciudadanía.

Durante la mañana de ayer, oficiales de la PCC realizaron recorridos por las colonias de la periferia de la ciudad para realizar la entrega de los paquetes a las familias que tienen hijos en edad escolar de preescolar y primaria.

Dicho apoyo se reunió con la colaboración de cada uno de los elementos, quienes conscientes de la difícil situación que se vive en la región Centro y que afecta a miles de familia se sumaron a la causa para apoyar a la ciudadanía ante el próximo inicio de clases.

Los paquetes estaban conformados por cuadernos, lápices, plumas, colores, juegos de geometría, pegamentos en barra, sacapuntas, borradores, lo necesario para el desarrollo de las actividades de los pequeños.

Las familias se mostraron agradecidas con los elementos ante este importante apoyo que es de gran beneficio para sus pequeños.