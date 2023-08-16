Entrega SIKA becas escolares

Sika Grupo Industrial hizo entrega de “Becas Escolares 2023” en el que se beneficiaron a 35 estudiantes que culminaron su ciclo escolar con buen promedio, haciendo un reconocimiento a su esfuerzo como a los padres de familia que los acompañaron todo el año.

El programa nació en el 2017 en apoyo a familias de colaboradores de las empresas que componen el grupo como Gas Total, Sika Construcciones, Sika Transportes y Energy Point, quienes hayan obtenido un promedio de 90 a 100 en el ciclo escolar.

En el evento estuvieron Lulú Kamar y Edgar Sierra, Directores de Sika Grupo Industrial, quienes hicieron entrega a 35 estudiantes becados del reconocimiento, de apoyo económico y laptops a quienes obtuvieron un cien limpio.

Los alumnos de excelencia son:

Daniel Gallegos

Mauricio Hernández Carrizales

Camila Jimena Reyna

Iker Morales Cuellar

Los alumnos que obtuvieron promedio de 90 a 99:

Osvaldo Alonso Hernández

Mía Bernal Tovar

Jimena Camarillo Aguilar

Celeste Daniel gallegos

Yesenia Daniel gallegos

Alicia De la Cerda

Cristian De la Riva

Jennifer De la Riva

Aranza Delgado Romo

Roberta Flores Meza

Kevin Flores Reyna

Sofía García Villarreal

Axel García Rodarte

Nicol González Hernández

Eduardo Hernández Ruiz

Emily Martinez Dueñas

Caterine Martinez Dueñas

Monserrat Mayorga Sánchez

Sergio Morales García

Miguel Palos Gaytán

Andrea Reyes González

Venus Rivas Rodríguez

María Rodríguez Arriaga

Valeria Salas García

Mateo Sánchez Silva

Valeria Sánchez Silva

Nayeli Rey Martínez

Yulieth Valdés Morat

Santiago Vazquez Gobea