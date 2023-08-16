Entrega SIKA becas escolares

Sika Grupo Industrial hizo entrega de “Becas Escolares 2023” en el que se beneficiaron a 35 estudiantes que culminaron su ciclo escolar con buen promedio, haciendo un reconocimiento a su esfuerzo como a los padres de familia que los acompañaron todo el año.
El programa nació en el 2017 en apoyo a familias de colaboradores de las empresas que componen el grupo como Gas Total, Sika Construcciones, Sika Transportes y Energy Point, quienes hayan obtenido un promedio de 90 a 100 en el ciclo escolar.
En el evento estuvieron Lulú Kamar y Edgar Sierra, Directores de Sika Grupo Industrial, quienes hicieron entrega a 35 estudiantes becados del reconocimiento, de apoyo económico y laptops a quienes obtuvieron un cien limpio.
Los alumnos de excelencia son:
Daniel Gallegos
Mauricio Hernández Carrizales
Camila Jimena Reyna
Iker Morales Cuellar
Los alumnos que obtuvieron promedio de 90 a 99:
Osvaldo Alonso Hernández
Mía Bernal Tovar
Jimena Camarillo Aguilar
Celeste Daniel gallegos
Yesenia Daniel gallegos
Alicia De la Cerda
Cristian De la Riva
Jennifer De la Riva
Aranza Delgado Romo
Roberta Flores Meza
Kevin Flores Reyna
Sofía García Villarreal
Axel García Rodarte
Nicol González Hernández
Eduardo Hernández Ruiz
Emily Martinez Dueñas
Caterine Martinez Dueñas
Monserrat Mayorga Sánchez
Sergio Morales García
Miguel Palos Gaytán
Andrea Reyes González
Venus Rivas Rodríguez
María Rodríguez Arriaga
Valeria Salas García
Mateo Sánchez Silva
Valeria Sánchez Silva
Nayeli Rey Martínez
Yulieth Valdés Morat
Santiago Vazquez Gobea
Lulú Kamar y Edgar Sierra, felicitaron a chicos y grandes por terminar con éxito el ciclo escolar.
El beneficio de la beca aplicó para todos los niveles educativos.
Los alumnos recibieron reconocimiento y apoyo económico por su desempeño.
Los directores de Sika Grupo Industrial felicitaron a los padres de familia por no dejar solos a sus hijos.
Se celebró el sexto año de entrega de becas escolares a estudiantes.
Los jóvenes recibieron palabras de ánimo por parte de Lulú Kamar y Edgar Sierra.