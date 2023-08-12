Entregan presea Alonso de León

Como parte de las festividades con motivo del 334 aniversario de la fundación de Monclova, el Gobierno Municipal llevó a cabo una significativa ceremonia en la que se hizo entrega de la prestigiosa Presea Alonso de León, a dos notables miembros de la comunidad, cuyos logros y trayectorias han enaltecido el nombre de la ciudad en distintos ámbitos a nivel local, estatal y nacional, los galardonados de este año fueron, la periodista Gloria Jaramillo Coronado y el Coronel Juan José Castilla Ramos.



La presea Alonso de León, que recibieron, consta de un diseño que incluye el icónico escudo de Monclova, creado por la destacada profesora María Salazar de Flores, está fabricada en bronce a la cera y fue elaborada por el artista plástico local, Jesús Guajardo de los Santos.

Durante la ceremonia, se compartieron semblanzas detalladas de los galardonados, resaltando sus notables logros y contribuciones que los hicieron merecedores de esta prestigiosa distinción., la presea no solo celebra sus logros individuales, sino también su papel en el fortalecimiento de la identidad y el prestigio de Monclova.

En su mensaje, el alcalde mencionó que es un gusto honrar a quien lo merece, y que también una obligación que se hace con gusto, porque se trata de un acontecimiento que se queda para la posteridad y en el recuerdo de quienes han sido distinguido con este galardón, y hoy toca hacer la entrega de la Presea Alonso de León, a dos dignos representantes, “A Gloria y al coronel Castilla”, señaló.

La ceremonia fue presidida por el alcalde Mario Dávila Delgado, acompañado por la primera Dama, Dra. Leticia Carrillo. Representando al Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo presente el Lic. Pablo González González. Además, José Alonso Canales, director de Arte y Cultura, también formó parte del presídium en este emotivo evento que celebra el compromiso y el legado de los ciudadanos que hacen grande a Monclova.