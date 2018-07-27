Entregan Presea Saltillo

Saltillo, Coah.- En el marco de la celebración del 441 Aniversario de Saltillo, esta tarde se realizó la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregó la Presea Saltillo, evento que fue presidido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y por el alcalde Manolo Jiménez Salinas.

En esta ocasión la Presea Saltillo fue entregada a Graciela Garza Arocha, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y a Francisco Raúl Alanís García de Alba (post mortem).

En su mensaje, Miguel Riquelme felicitó a los ganadores al reiterar que son un ejemplo para Saltillo y para Coahuila.

De la misma manera mencionó que actualmente Saltillo se define como un municipio con alta competitividad, con uno de los más altos niveles de vida en México, donde se trabaja con empeño por la gente que se encuentra en desventaja, con estabilidad y paz social.

Mencionó que en la nueva etapa que vive México, en el Gobieno de Coahuila se trabaja todos los días por las cusas sociales con políticas públicas de largo aliento, concertadas en un diálogo abierto y permanente con la ciudadanía.

Agregó que su Administración ha asumido un proceso de renovación con nuevos acuerdos y convenios para consolidar una governanza moderna, respetuosa de la Ley, con transparencia y rendición de cuentas.

“Todas nuestras acciones seguirán siendo cercanas a la gente de la ciudad y del campo. Sumaremos nuestra política social en coordinación con los programas de los 38 ayuntamientos y seguiremos fomentando la participación ciudadana para incrementar las fortalezas de la ciudad, y hacer realidad los cambios necesarios para el bienestar de la gente”, aseveró el Mandatario estatal.

En ese sentido, manifestó que su Administración, en coordinación con el Ayuntamiento, seguirá impulsando la creación de infraestructura para conservar mejor la competitividad de Saltillo y de la región.

“Los invito a conservar el ambiente de tranquilidad y el ritmo de trabajo que ha distinguido siempre a esta comunidad para continuar la marcha del progreso al destino superior que Saltillo y su gente merecen”, enfatizó Miguel Riquelme.

Por su parte, Manolo Jiménez indicó que las historias como la de los ciudadanos que hoy reciben la Presea Saltillo son las que nos inspiran a ser mejores.

Indicó además que los saltillenses viven en un municipio con oportunidades y que está en paz.

“La mayor satisfacción para los que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de servir, es ver y sentir a nuestro pueblo feliz”, expresó.

Recordó que por la mañana hizo el anuncio de la construcción del Centro Cultural El Mirador, siendo éste un punto emblemático de la ciudad que será un nuevo espacio para todos los saltillenses, obra que se podrá realizar gracias al trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno.

Agradeció al Gobernador por su generosidad al tiempo de expresar: “Estoy seguro que juntos, trabajando en equipo con la ciudadanía, llevaremos a Saltillo al siguiente nivel”.