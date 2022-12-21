Entregan Rotarios sillas y andaderas

MONCLOVA., COAH.-Gracias al apoyo de los clientes de una Cadena Comercial, el Club Rotario entregó con los 208 mil pesos del redondeo realizado en esta tienda, un total de 75 sillas de ruedas, 15 andaderas y 15 pares de muletas a personas en situación vulnerable.

Andrés Ozuna Mancera, coordinador de proyectos a la comunidad dijo que el redondeo se realizó gracias al apoyo de esta cadena comercial y a la buena disposición de sus clientes, quienes de manera voluntaria donaron desde centavos hasta pesos para ser parte de esta noble labor.

Dijo que cada silla de ruedas entregada tiene un valor aproximado de 2 mil 600 pesos, las cuales se entregaron a personas que la solicitaron llenando una solicitud y cumpliendo con un estudio socio económico para que estos beneficios llegaran a quienes realmente lo necesitan.

Por su parte, Juan José Campos Lerma, presidente del Club Rotario mencionó que con este beneficio se logró llegar a familias que tienen personas con alguna discapacidad y que no cuentan con los recursos para adquirir ya sea una andadera, unas muletas o sillas de ruedas para tener movilidad y con ello tener una mejor calidad de vida.

Mencionó que fueron 8 tiendas en la región centro donde se realizó este redondeo, por lo que agradeció a los miembros del a comunidad que se solidarizaron con esta causa, siendo quienes aportaron en su mayoría de los municipios de Castaños, Frontera, San Buenaventura y Monclova, por lo que gracias a esta coordinación se logró realizar esta noble causa.

En la entrega de sillas de ruedas, andaderas y muletas estuvieron presentes el presidente de cadena comercial Javier Arteaga, el presidente del Club Rotario Juan José Campos, Andrés Ozuna, encargado del programa así como la Doctora Leticia Carrillo de Dávila, Presidenta del DIF Municipal así como una gran cantidad de miembros del club, quienes se encargaron de entregar de manera personal estos beneficios a las personas que lo necesitan.

Cabe mencionar que para las personas que no tuvieron como recoger su beneficio, los miembros del Club lo harán llegar director a su domicilio, ya que solo puede ser entregado y recibido en propia mano del beneficiario.