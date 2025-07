Oly Treviño, la monclovense que entrena con el alma para cumplir su sueño en el Mr. México

Mientras la ciudad apenas despierta, Olaya Treviño ya está en movimiento. A las 4:40 de la mañana comienza su rutina: se pone los tenis, llena su botella de agua y se dirige al gimnasio. No es solo una atleta, es entrenadora, nutrióloga y una mujer que ha hecho del físicoculturismo su pasión de vida. Hoy, está más cerca que nunca de cumplir el sueño que abrazó en su adolescencia: competir en el campeonato nacional Mr. México, el más importante del país.

Oly será la única mujer de Monclova en subir al escenario de este certamen. Su historia no se cuenta en medallas, sino en horas de entrenamiento, en disciplina férrea y en una fe inquebrantable. "Desde que vi una competencia en 2016 supe que yo quería estar ahí. Me dije: algún día voy a hacerlo... y ese día está llegando", cuenta con los ojos brillando. Desde entonces no ha dejado de trabajar por ello. Ha competido a nivel local y nacional, logrando posicionarse en el top cinco en su categoría.

Pero llegar a ese escenario tiene un costo que va más allá del esfuerzo físico. Preparación, vuelos, hospedaje, inscripción... todo suma. Por eso, además de entrenar a diario y asesorar a mujeres en el gimnasio Dragon Gym, Oly organiza rifas, ofrece planes alimenticios a bajo costo y toca puertas en busca de patrocinio. "La gente me ha ayudado mucho, y eso me llena de gratitud. Pero aún falta. Si alguien quiere apoyarme, se lo agradeceré con todo el corazón", dice con sencillez.

Para ella, este deporte es más que físico. Es también una batalla mental y espiritual. "Hay días que el cuerpo no da, pero ahí entra la disciplina... y la fe. Yo no estaría aquí sin Dios. Él es mi motor", confiesa. Su historia inspira no solo por lo que ha logrado, sino por lo que representa: una nueva generación de mujeres fuertes, determinadas y femeninas, que rompen esquemas en un ámbito que por años estuvo dominado por hombres. "Somos más mujeres las que estamos abriendo camino, demostrando que se puede competir, verse bien y seguir siendo nosotras", afirma.

Oly no compite solo por una medalla. Compite por su ciudad, por sus alumnas, por todas las mujeres que alguna vez pensaron que no podrían. Y aunque los retos económicos son reales, su determinación es mucho más grande.

¿Quieres ser parte de este sueño? Puedes contactarla en Facebook como Nutrióloga Olaya E. Treviño, en Instagram como @trevinooly, en el gimnasio Dragon Gym donde trabaja como coach, o directamente al número 866 175 7254. Cada apoyo, por mínimo que sea, la acerca un paso más al escenario donde ya la espera su sueño.