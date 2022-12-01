Envían a ‘cafre’ a penal de Saltillo

Eduardo “N” fue vinculado a proceso, es acusado de protagonizar el lamentable accidente vehicular suscitado el pasado domingo en la Zona Centro de Monclova, suceso en el que murieron tres personas, una mujer, su hijo y su sobrino, el responsable resultó con 0.923 MG de alcohol, primer grado de intoxicación alcohólica.

La audiencia inicial se llevó a cabo en la sala 5 del Centro de Justicia Penal, empezó desde las 9:30 AM y concluyó pasadas las 6:00 de la tarde, el imputado hizo algunas declaraciones cuando su defensa lo cuestionó y se negó a contestar el interrogatorio del Ministerio Público.

Finalmente la juez decidió vincularlo a proceso, dejándolo bajo la medida cautelar de prisión preventiva por lo que fue trasladado al penal de Saltillo. El caso se encuentra bajo la causa penal 1630/2022, el delito que se le imputa es el de homicidio culposo agravado y daños culposos agravados.

Quien presidió la audiencia fue la juez Judith Ramírez a quien el Ministerio Público le pidió que se formular de legal la detención, para proceder con la vinculación a proceso, aunque el imputado se pudo apegar al término constitucional y pedir algunos días, decidieron que la audiencia continuara.

María del Rosario Rocha es la abogada del imputado, pedía a la juez que no se tomara en cuenta una de las pruebas que entregó el Ministerio Público, argumentando que su cliente no contó con un asesor jurídico cuando le practicaron el anti alcohol y la prueba de orina, por lo que consideraba que se violaron los derechos de Eduardo N.

El Misterio Público insistía en que si hubo un defensor público al momento en que se hizo el procedimiento por lo que pedía a la juez la vinculación, luego de eso se tuvo un receso de 30 minutos para deliberar y finalmente la juez decidió tomar en cuenta la prueba.

Eduardo N fue detenido en el momento de los hechos y de acuerdo a los primeros datos de prueba, por propia voz de Eduardo N se supo que conducía a exceso de velocidad y que intentó pasar el semáforo cuando este se encontraba en rojo.

En el desarrollo de la audiencia se dio a conocer que en el accidente murieron Juanita Menchaca Mendoza, su hijo Ángel Tovar Menchaca, así como su sobrino Francisco Tovar Vásquez, la muerte de los tres fue de manera inmediata.

En la audiencia estuvieron presentes Roberto Leonel Tovar Gaytán, esposo y padre de las primeras dos víctimas, así como Nilsa Berenice Martínez Vásquez, viuda de la tercera víctima del accidente.

Tras enviar a Eduardo N al penal en Saltillo su defensa solicitaba que se diera la oportunidad de que se quedara tres días en las celdas del c4 pero debido a que no se cuenta con las condiciones necesarias no se autorizó y fue enviado al penal.

Se fijó como plazo de investigación complementaria el 30 de diciembre, para retomar la audiencia, si es que el imputado no llega a un acuerdo con las partes afectadas, la familia de los fallecidos así como de las personas a las que les ocasionó daños en sus vehículos que estaban estáticos, además del banco por el impacto de un vehículo en la ventana, al ayuntamiento de Monclova por derribar un arbotante y dañar la banqueta.