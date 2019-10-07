Enviará Federación recursos a escuelas

Solo a planteles de áreas marginadas la Federación enviará recursos directo a las mesas directivas para que realicen obras y mejoras, pero deberán seguir lineamientos y reglas de operación, tan solo en Coahuila son cerca de mil planteles.

Así lo señaló el Secretario de Educación Higinio González Calderón al destacar que en este año se destinaron 300 millones de pesos por parte de la federación para los planteles educativos de los cuales se han invertido ya cerca de 200, y para el próximo año de espera una cantidad similar.

Higinio González Calderón, Secretario de Educación en el Estado.

Señaló que la Secretaria de Educación en el Estado está a la espera de los lineamientos y reglas de operación para el programa “Nuestra escuela”, mediante el que llegara el recurso directo a las mesas directivas para que sea aplicado en mejoras.

Dijo que los papás tendrán que decidir en que se gastará el recurso gastarlo, pero esto bajo ciertos lineamientos que va a emitir Secretaria de Educación en país y estado, programa que solo serán para escuelas marginadas que en Coahuila hay cerca de mil y en la región por lo menos hay 100.

Comentó que desde 20 mil pesos hasta 100 mil son los que llegaran directo a los padres de familia, algunos para inversiones menores como pintura, canchas, bardas, impermeabilizante y las mayores cantidades para aplicar en construcción si van a hacer obras de infraestructura tendrán que seguir lineamientos para garantizar la correcta aplicación y garantía de los trabajos.