Equivocan precio de centro de lavado

Debido al incumplimiento de las ofertas del Buen Fin, comenzaron las primeras inconformidades.

Lo anterior luego que Miriam Elizabeth Martínez Castillo, aprovechó la oferta de un combo, se trata de una lavadora de 21 kilos y un secadora de 17 kilos en City Club, ambos de la marca Mabe tenían un precio regular de 9 mil 599 pesos y con el precio por el Buen Fin salía en 6 mil 719 pesos.

La oferta que se indicaba no fue respetada por la tienda, al parecer se trató de un error de un empleado, pero ella exigía que se le respetara la oferta cuando realizó su pago y recibió su ticket, por lo que hizo una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor esperando poder llevarse la mercancía.

No obstante de manera general, se respetó el descuento de los diferentes artículos, en este Buen Fin se hicieron importantes descuentos de más de 3 mil pesos en computadoras, además de descuentos de más de mil pesos en bocinas y otros artículos.

Irene Montes acudió con la intención de comprar una bocina y unas toallas, anteriormente revisó el precio de la bocina que era de más de 2 mil 500 pesos y la consiguió en mil 579 pesos.

Roberto Cepeda, también consiguió un refrigerador a precio más barato, le costó 6 mil 200 pesos cuando anteriormente el precio era de 9 mil pesos.

“Yo invito a la gente a que compre aquí en el País, que vengan y aprovechen las ofertas por que si son reales y yo ya lo comprobé, me ahorre 3 mil pesos en la compra del refrigerador”, comentó Roberto Cepeda.