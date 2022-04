"Era muy bueno; todos lo querían"

Javier Colosía López de 36 años de edad predicaba la palabra de Dios en la iglesia Cristiana Amistad y Fe de la colonia Guadalupe Borja en Frontera, todos lo querían porque en muy poco tiempo, logró lo que otros pastores no, muchos jóvenes y matrimonios se acercaron a esta congregación.

"No sabíamos que había cometido un delito, parecía estar muy bien con Dios, realmente no conocemos a las personas hasta que nos damos cuenta como ahora, no lo juzgamos y que lo perdone Dios", comentó una vecina de la iglesia Cristiana Amistad y Fe.

El pastor tenía aproximadamente un año de haber llegado a vivir en el segundo piso de la iglesia ubicada en la calle Felipe Ángeles #510, junto a su esposa y sus dos hijos, una niña y un niño, todos sabían que era del Estado de México por su acento chilango.

Cuando llegó, lo hizo con todo y muebles que trasladó en una traíla y fueron los mismos hermanos quienes lo llevaron al lugar y le abrieron las puertas de este recinto, en donde el pastor pintó, remodelo y adecuó para tener una mejor área en el que pudiera predicar.

Vecinos del lugar mencionan que tenía facilidad de palabra y un gran poder de convencimiento, a primera vista el pastor se daba a querer, era muy alegre, un gran consejero que siempre intentaba llevarlos por el camino del bien, su esposa era la que casi no salía de la vivienda.

Era común ver que sábados y domingos, el templo estuviera llena de jóvenes que permanecían ahí todo el día, realizaban actividades, convivios, reflexiones y demás, todo esto relacionado a la palabra de Dios.

"Se veía que era un buen muchacho, porque acercó a muchos jóvenes, mujeres y hombres, porque antes solo venían dos o tres familias y cuando él llegó atrajo muchísima gente", mencionaron los vecinos.

Nadie sabía que el pastor estaba huyendo del Estado de México pues era señalado de haber cometido el delito de violación en contra de una joven, motivo por el cual existía desde hace tiempo una orden de aprehensión en su contra, hasta que la noche de este miércoles fue detenido y enviado a su lugar de origen donde enfrentará a la justicia.