Era 'refresco' lo que bebía la niña

Argumentando que la lata tenía refresco y no cerveza, la mamá de la niña que se volvió viral por beber de una lata de alcohol, compareció este viernes ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La mujer originaria de Frontera reconoció que su hija es la del video, pero aseguró que aunque la alentaba a “ponerse peda”, no le dio a beber cerveza, pues vació la lata, la lavó y la rellenó con refresco.

A las nueve de la mañana de este viernes, los padres acompañados de sus hijas de dos y un año de edad, acudieron a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para responder a las acusaciones en su contra.

A través de las redes sociales se difundió el video de una menor con un bote de cerveza al momento que lo ingiere su madre le dice “Tómele mija...póngase peda”, causando la molestia e indignación de miles de personas.

Las investigaciones de elementos de la Policía Especializada de la Pronnif permitieron dar con el paradero de la familia que vive en Frontera, los cuales comparecieron en la dependencia.

La subprocuradora Leticia Sánchez Campos comentó que los padres refirieron que la lata de la que estaba bebiendo su hija no contenía cerveza, pues había sido lavada para rellenarla de refresco.

Indicó que la familia fue sometida a revisiones para tratar de verificar las condiciones en las que se encuentran las niñas, especialmente que los padres cumplan con el perfil necesario para continuar con el resguardo de sus hijas.

Dijo que las investigaciones de campo con vecinos, familiares, así como personas allegadas a la familia, no se percibe omisión de cuidados.

“Nosotros continuaremos con las investigaciones para tratar de determinar exactamente lo sucedido, y evitar que la salud de las pequeñas esté en riesgo”.

En caso de acreditarse que la menor consumió bebidas embriagantes podría ser retirada a sus padres, por lo que esperan los resultados de las investigaciones