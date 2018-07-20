Era Rosalinda una ‘chulada’ de mujer

Rosalinda Castro Campos emprendió un viaje sin regreso, su trágica muerte consternó a sus familiares y amigos, su esposo solo pudo despedirse con el corazón. Esa mujer de hermoso carácter no merecía morir así, pero el destino está marcado y ahora descansa en paz.

Era jubilada del IMSS y desde hace 20 años decidió compartir su vida con Perfecto Rodríguez, disfrutaban al máximo su unión, seguido salían de viaje, sin duda esa pareja de enamorados recopiló muchos recuerdos y anécdotas juntos.

Entre los dos construyeron una familia grande, eran los hijos de ella, los de él y los nietos de ambos, familia que ahora llora su muerte, deja un gran vacío, un enorme dolor, pero también gratos recuerdos, enseñanzas y consejos.

“Ella era una chulada de mujer”.

Fue la noche del miércoles cuando todo cambió, Rosalinda y Perfecto viajaban en un vehículo de la marca Honda, estaban por incorporarse al bulevar Las Torres, no respetaron el alto y lamentablemente fueron embestidos por una camioneta Chevy, conducida por Emmanuel Hernández Ortiz, quien circulaba a exceso de velocidad.

Rosalinda quedó prensada, su muerte fue instantánea mientras que su esposo Perfecto y el conductor del otro vehículo, además de un menor fueron enviados al hospital.

“Dicen que siempre hablan bien de la gente cuando ya murieron, pero es que ella realmente fue buena, no me alcanzan las palabras para expresar mi sentir hacia esta gran mujer”, señaló su hijastro César Ubaldo Rodríguez Rosales.

Mencionó que siempre lo trató como a un hijo, a sus hermanos también, lo apoyaba pero cuando era necesario le llamaba la atención.

“Ella era una chulada, el domingo me preparó dos hamburguesas bien grandotas antes de irme a trabajar, siempre le expresé mi respeto, cariño y amor”.

Era tan buena que hasta tenía buena relación con la exesposa de su esposo, cuidaba a sus hijastros y los veía como si ella fuera su madre, apoyándolos en la enfermedad, en alegrías, tristezas, siempre estuvo allí.

“Doña Nena” así la llamaba César Rodríguez y sus hermanos, ella era muy guapa, tenía presencia, era ocurrente, le gustaba mucho bailar, era risueña, simpática era quien inyectaba la alegría en reuniones familiares.

Le gustaba mucho viajar por toda la República y el extranjero, seguido iba a Monterrey junto a su esposo, a ambos les gustaban los casinos y combinado con los viajes fueron a parar a Las Vegas, Nevada.

Junto a su esposo conoció muchas partes del mundo.

“Era una chulada, le gustaba mucho viajar, desgraciadamente ahora tomó un viaje sin regreso”, comentó su hijastro y no puede evitar llorar.

Con sus hijos, sus hijastros y nietos nunca escatimaron en comida, ropa, calzado, juguetes, siempre les dio lo mejor de ella.

César Ubaldo Rodríguez Rosales menciona que le gustaban los clamatos que seguido le preparaba con agua mineral, “a veces me decía ponle un piquetito de alcohol”, recuerda sonriendo mientras muestra su fotografía y comienza a llorar.

“Siempre notaba cuando yo, mis hermanos o sus hijos andábamos apurados, nos prestó dinero, nos regañó y a mí hasta me dio raide al trabajo”, comentó.

Ella sabía que César era de buen comer, cocinaba muy rico, cuando me gustaba la comida, le decía “y nombre señora sabe con madre y chocábamos los puños”.

César Rodríguez señaló que siempre con cursilerías le agradeció en vida su apoyo incondicional, su cariño, su entrega hacia los hijos de su esposo y los nietos, lo que más admiraba de ella era que estuviera con su padre, un hombre de carácter fuerte.