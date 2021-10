¡Es momento de ser la luz de alguien más!

En el mes de la lucha contra el cáncer, Karolina Cantú Villarreal tomó la iniciativa y lo que empezó en solo una trenza que donaría a Fundación Alma de Acero, se convirtió en todo una causa y es que más de 70 mujeres se cortaron su cabello para donarlo.

"Es normal sentir miedo pero el sentimiento de saber que una niña ya no se sentirá insegura por su cabello me llena de más que mi inseguridad", señaló Karolina Cantú, la encargada del salón de belleza The Pink Circle, propiedad del influencer "Un tal Fredo".

"No me cabe en mi corazón tanto amor y tanta felicidad, gracias a todos los que nos ayudaron para que esto fuera posible, gracias al equipo del salón por estar al pendiente siempre apoyando, gracias a mis papás a mi novio por siempre estar ahí creyendo en mi pero sobre todo gracias a Fredo y a Isa por confiar en mí y por apoyarme en todo", señalo la joven que inició con esta gran labor social.