Es Monclovense embajador bursátil

De entre miles de estudiantes que se postularon para competir por ser embajadores universitarios de la Bolsa Institucional de Valores, el estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas en la UA de C Yair Morquecho Alanís logró este título que le permitirá ser portavoz de la educación financiera que consideró hace mucha falta.

El joven de 23 años dijo que en septiembre pasado se abrió la convocatoria a alumnos de universidades públicas y privadas de todo el país y de todo tipo de carreras, para postularse como aspirantes y los requisitos eran subir un video respondiendo preguntas relacionadas con el mercado de valores y las razones por las que querían der elegidos.

De este proceso se seleccionaron a 100 embajadores Biva Universitarios en todo el país, Yair fue el único de Monclova mientras que en Torreón hubo dos jóvenes más, que sobresalieron de entre otros que participaron de universidades como el Tec de Monterrey, Iberoamericana, Unam, Lasalle, Uane, Tec laguna, Tec milenio y Universidad Anáhuac.

Con el nombramiento que recién recibió dijo que busca llegar a una gran cantidad de universitarios, que se den cuenta de la gran importancia sobre estos temas financieros para el desarrollo personal, laboral y de la nación.

Será portavoz de Biva Universitario.

Dijo que participó porque le parece muy interesante el área financiera y bursátil, además busca transmitir esta cultura a sus compañeros universitarios y al público en general porque hace falta educación en estos temas en México que es uno de los países con estrecha relación al mercado de valores y la gente no está enterada de las noticias tan importantes de las empresa y la política así como lo rentable que puede ser.

“También creo yo que la educación financiera y fuentes de finanzas personales están obsesionadas de cómo enseñar a ahorrar y está bien, pero en realidad lo que más debemos aprender es a cómo invertir en el mercado de valores y más en BIVA siendo la bolsa de valores más sofisticada y tecnológica de todo México ya que su sistema operativo fue desarrollado por Nasdaq”.

Como embajador Biva Universitario fungirá como portavoz de la educación financiera del mercado de valores generando contenido físico y digital sobre temas financieros y bursátiles con la finalidad de llegar a muchas más personas.