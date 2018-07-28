Es Nancy Flores maestra de diez

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto reconoció a nivel nacional la calidad educativa de la maestra monclovense Nancy Flores Martínez, quien instruyó al niño Fernando Daniel Saucedo, ganador del primer lugar de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018.

El pasado 25 de abril el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, se reunió con los 31 alumnos que conformaron la delegación Coahuila y que fueron seleccionados durante la prueba anual aplicada en nivel básico.

La maestra Nancy con su alumno Fernando Saucedo quien es el ganador del primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento.

El ganador del primer Lugar fue un niño de sexto grado de la escuela Primaria Benito Juárez del fraccionamiento Europa de la ciudad de Saltillo, durante el reconocimiento de parte del ejecutivo honró a la maestra Nancy Flores Martínez quien por segundo año consecutivo educó a los niños que han logrado el primer lugar destacados como los mejores en conocimiento.

La maestra Nancy Flores Martínez nació en Monclova Coahuila, sus padres Desiderio Flores Reyes (+) y Norma Martínez Ramos, sus hermanas Amparo Yahaira, Yohana Cristina y Mireya Flores Martínez.

Casada con el señor Roberto Alvarado con quien tiene dos hijos Ana y Roberto, actualmente vive en Saltillo, donde se ha desempeñado como maestra en la escuela primaria Benito Juárez desde hace 10 años.

En entrevista para Periódico La Voz

Al lado de su padre Desiderio Flores Reyes, quien falleció hace tres meses.

La maestra Nancy Martínez recordó el momento en el que el Presidente de México Enrique Peña Nieto la felicitó a nivel nacional, detalló que sintió mucho orgullo de su alumno, además gratificante los aplausos de quienes estaban presentes, aseguró los dedicaba a la persona que le dio la vida y quien precisamente aquel día 25 de julio, su padre cumplía tres meses de haber muerto.

“Mi papá falleció el 25 de abril y el día que estuvimos con el Presidente Enrique Peña Nieto, mi padre cumplía tres meses de haberse ido, me dieron muchas ganas de llorar, me hubiese gustado que él estuviera ahí? indicó.

Egresada de la Benemérita Escuela Normal de Saltillo, Nancy Martínez detalló sentirse muy contenta por ver reflejado su trabajo, destacó que la profesión presenta grandes desafíos pero a la vez enormes recompensas, como las que actualmente vive.

Siempre lleva consigo las palabras de su padre quien acertadamente le decía: "Si vas a concursar siempre deber ser la mejor y dar todo, sé que él me está viendo desde arriba y sé que está orgulloso de mí", finalizó.