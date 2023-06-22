Escasea agua embotellada y hielo en Monclova por la ola de calor

MONCLOVA., COAHUILA.- Debido a las altas temperaturas en Monclova y la región comienza la escasea de agua embotellada y hielo, en un recorrido realizado por Periódico La Voz se pudo contestar que ni las tiendas de conveniencia contaban con surtido del vital líquido.

"Estamos presentando desabasto de agua de diversas marcas, nos traen pero rápido se terminan, incluso en algunos establecimientos tomamos la medida de solo vender dos garrafones por cliente para que todos puedan alcanzar".

Fueron más de 10 establecimientos del sector oriente que se recorrieron con la intención de verificar si contaban con agua embotellada en garrafón, sin embargo no contaban con abasto desde la tarde noche de ayer.

Al igual que el agua, el hielo se termina pronto de las tiendas y según declaraciones del señor Rubén Rojas encargado de un depósito ubicado en el sector oriente, tienen que esperar hasta dos días o más para que les surtan, ya que por la ola de calor el consumo de agua y hielo es mayor, provocando el desabasto.

Son las purificadoras de agua de marca no reconocida las que están saliendo "al quite" surtiendo en los hogares, ya que en las tiendas de conveniencia y miscelánea de colonia existe escasea del vital liquido.