Escasea medicina para enfermedades mentales

Monclova es una ciudad en la que existen muchas personas con enfermedades metales, actualmente hay escasez de medicamentos por complicaciones para su fabricación y todo esto derivado de la pandemia.

“De por sí cuando hay medicamentos, los familiares batallan con los enfermos mentales, ¿ahora que no hay?”, señaló Diana Salazar presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos.

Dijo que la mayoría de los casos que han llegado a ella son porque agreden físicamente a su familia, esposos, papás y hasta hijos, con la carencia de medicamento las cosas pueden empeorar.

De acuerdo con la OMS, laOrganización Mundial de la Salud, existen 400 tipos de trastornos mentales que son afecciones psíquicas que afectan a la buena salud mental del individuo. En general, son causa de angustia y deterioro que perjudican al equilibrio emocional, el rendimiento intelectual y también el comportamiento social.

Las causas que generan este tipo de enfermedades son muchas y variadas. Los genes y los antecedentes familiares pueden jugar un papel fundamental en su desarrollo, también las experiencias de vida, entre las que destacan el estrés o un historial problemático, suelen influir en estas patologías.

Los trastornos mentales están agrupados en cinco bloques: Trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, adicciones, trastornos psicóticos y trastornos relacionados con la tercera edad.

Monclova es una ciudad con un alto índice de personas con enfermedades mentales, principalmente es la esquizofrenia en hombres y mujeres de todas las edades, lamentablemente Diana Salazar ha sido testigo de que hay personas que no aceptan que la persona está enferma.

La esquizofrenia es una enfermedad peligrosa, controlable sí es tratada a tiempo, de lo contrario pasan casos como el de la mujer que asesinó a su padre en la colonia El Roble luego de no haber consumido su medicamento.

También está el caso de Raúl Armando que por su trastorno de bipolaridad asesinó a José Emilio García Ibarra mejor conocido como “El Pepito”, esto en la colonia Fraccionamiento Moderno.

Pero no son todos los casos, Monclova es la ciudad preferida de autoridades de otros municipios que trasladan a sus enfermos mentales a esta ciudad y los dejan vagando por las calles de esta ciudad, nunca falta alguien que les ofrezca qué comer.

“Yo siempre lo he dicho, hay enfermos de otras partes y vienen y los avientan aquí porque causan mala imagen, he tenido casos en donde la familia por el grado de agresividad que tienen prefieren prácticamente dejarlos en abandono y no saber nada de ellos”, comentó.

Diana comentó que ellos escuchan voces y siempre les indican que tienen que agredir a quienes más cerca de ellos están, a quienes los cuidan, dijo que le ha tocado ver a gente muy golpeada pero el mismo amor los hace soportar de alguna manera e incluso hasta justificar o sentir culpabilidad del estado de salud de su familiar.

Es alarmante que haya desabasto de medicamentos aunado a que hay carencias de lugares en donde les puedan brindan la atención médica que necesitan, Diana ya perdió la esperanza de que a la Región Centro llegue un Centro de Salud Mental.

La entrevistada mencionó que lamentablemente ellos no pidieron nacer enfermos y la sociedad aún tiene mucho por hacer ya que la mayoría de las personas con alguna enfermedad mental sufre de agresión por parte de la gente, el bullying que les ha tocado vivir sobre todo cuando la gente les grita “Locos”.