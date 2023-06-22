Escasean en tiendas garrafones y hielo

MONCLOVA., COAHUILA.- Debido a las altas temperaturas en Monclova y la región comienza la escasez de agua embotellada y hielo, en un recorrido realizado por periódico La Voz se pudo constatar que ni las tiendas de conveniencia contaban con surtido del vital líquido.

"Estamos presentando desabasto de agua de diversas marcas, nos surten, pero de forma rápida se terminan, incluso en algunos establecimientos tomamos la medida de solo vender dos garrafones por cliente para que todos puedan alcanzar".

1 / 2 Los establecimientos comerciales comenzaron a vender solo dos garrafones por cliente para que todos alcancen. 2 / 2 Las purificadoras que se ubican en las colonias salen al quite para vender agua a quien no encuentra de marca. ❮❯

Fueron más de 10 establecimientos de sector oriente que se recorrieron con la intención de verificar si contaban con agua embotellada en garrafón, sin embargo no contaban con abasto desde la tarde noche del pasado miércoles.

Al igual que el agua, el hielo también se termina pronto de las tiendas y según declaraciones del señor Rubén Rojas encargado de un depósito ubicado en el sector oriente, tienen que esperar hasta dos días o más para que les surtan, ya que por la ola de calor el consumo de agua y hielo es mayor, provocando el desabasto.

“El hielo se está vendiendo muy rápido al igual que el agua de garrafón de las diversas marcas, en el caso del hielo se espera un incremento de precio, pues la necesidad es mucha y la gente está dispuesta a pagar lo que las compañías incrementen”.

Son las purificadoras de agua de marca no reconocida las que están saliendo "al quite", surtiendo en los hogares, ya que en las tiendas de conveniencia y miscelánea de colonia existe escasez del vital líquido, por lo que la gente acude a las purificadoras para poder surtir el agua para su familias.