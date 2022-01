Escasean pruebas

La Cuarta Jurisdicción Sanitaria ya no cuenta con insumos para realizar las pruebas Covid, los pacientes denunciaron que en el Centro de Salud Guadalupe solamente se realizan 10 por día y han recibido maltrato de las encargadas.

“Mi sobrino tiene síntomas relacionados a coronavirus tal como fiebre, tos, escalofríos, gripe y otros más, ha hablado para que le hagan una cita pero le mencionan que no hay fecha disponible ni insumos”, dijo su familiar.

Señaló que cuando el acudió con la encargada para hacer la cita ya que su sobrino ya no se podía levantar de la cama, le respondió que no tenían insumos y qué le hiciera como quisiera ya que era su culpa por no tener su esquema de vacunación completo.

Además, otros usuarios dieron a conocer que tienen más de 3 días en espera de hacerse la prueba en el Centro de Salud y que por razones económicas no han podido acudir a un laboratorio o clínica privados.

La cuarta ola del Covid-19 ya se está registrando en la región centro y está afectando a las instituciones de salud y por ende a la ciudadanía, quienes no cuentan con atención ni servicios adecuados.

Anteriormente el titular jurisdiccional Faustino Aguilar Arocha comentó que por día se hacían 120 pruebas entre el centro de salud y el Hospital Amparo Pape de Benavides, de las cuales el 50 por ciento salen positivas a la enfermedad.