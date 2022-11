Escoltan a paisanos

El presunto acto de extorsión fue mandado investigar por el Director de Seguridad Pública, quien dijo que tiene una grabación donde los paisanos negaron que los policías les pidieran dinero.

No obstante, Raúl Alcocer destacó que no descarta la posibilidad de que los paisanos no quisieran delatar a los elementos y por ello mandó a diferente personal para investigar la situación, pues fueron el responsable de turno y uno de sus escoltas (quien hizo la grabación), para verificar los hechos.

"Los reporteros obtuvieron otra información muy diferente, así que existe la posibilidad que a nosotros como autoridad no nos dijeran la situación real, pero no podemos actuar en consecuencia si no hubo una denuncia contra los elementos", comentó.

Dijo que incluso él mismo dio la orden para que a estas personas se les escoltara en su paso por la ciudad hasta los límites con Castaños.

Indicó que en la grabación que menciona, misma que hizo llegar al Alcalde, los paisanos señalan que se detuvieron en el Bulevar (a la altura de la rotonda donde se ubica el monumento a Pape) solo para cambiar de chofer, pero que no hubo problemas con los policías.