Escriturarán 17 colonias

Habitantes de 17 colonias de Monclova y otros más de 8 colonias de Frontera pueden acercarse a CERTTURC para realizar el trámite de su regularización y/o escrituración a bajo costo, indicó el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado Enrique Martínez Morales.

Las colonias de Monclova son: 05 de abril, Ampliación Las Flores, Ampliación La Amistad, Ampliación Guerrero, Colinas de Santiago, Francisco Guerrero, Elsa Hernández, Hipódromo, La Amistad.

Además, Leandro Valle, Margarito Silva, Monclova 400, Oscar Flores Tapia, Otilio Montaño, Santa Isabel y Del Río.

Indicó el entrevistado que sumaron la Colonia 23 de abril pues en ésta los terrenos baldíos se van a hacer parte de la comisión de vivienda, y hubo un decreto autorizado por el congreso para formalizar la situación de las familias que ahí viven.

En el caso de Frontera, se cuentan las colonias 10 de Mayo, el Paraíso, Las Aves, la Sierrita y Santa Bárbara.

"Trabajamos con el alcalde para escriturar una tercera parte de la Diana Laura, estamos en ese proceso, otra fracción ya puede escriturar, a través de la comisión estatal de la vivienda también atendemos la escrituración de Villas del Paraíso y Pueblo Nuevo", indicó.

En general se trata de viviendas que pertenecieron a algún programa de vivienda en el estado como la Comisión Estatal de la Vivienda, El Instituto de la Vivienda, Tierra y Esperanza, otros programas como la FONAPO, el área de cancelación de hipoteca del Infonavit.

Dijo que las personas que vivan en estas colonias deben continuar con el trámite de su regularización en el que el cobro máximo es de 5 mil pesos, además de la escritura.

Puntualizó que hay personas que les da miedo que se les quite su casa, pero en este sentido, el Secretario de la Vivienda en el estado dijo que no será así, con que comprueben la propiedad del lugar será suficiente para realizar el trámite.

Recomendó que no dejen pasar mucho tiempo porque a veces este tipo de necesidades importantes las dejamos a un lado por las urgentes, "nos enfocamos más en el trabajo diario, pero no pensamos en estas situaciones relevantes como lo es el patrimonio de nuestras familias".

Enrique Martínez indicó que a través del número de Whats App 8446082672 se puede atender cualquier duda, solo deben escribir la colonia en la que viven, el municipio y su nombre; ahí se les dará a conocer el requisito para cada caso.

Antes de finalizar, dijo que el resto de la población para acceder a la escrituración módica deben no tener otra no tener otra propiedad registrada a su nombre, que el terreno no sea mayor a 200 metros cuadrados y el valor catastral de la vivienda no sobrepase los 800 mil pesos.