Escuelas están hirviendo

En un infierno se han convertido algunas instituciones educativas de nivel básico debido a problemas con los transformadores y los mininsplit que no se dan abasto y provocan interrupciones de energía eléctrica en las aulas de clases, generando un calor que es insoportable para los estudiantes.

Padres de familia de estudiantes de instituciones educativas como la Escuela Primaria Benito Juárez del Fraccionamiento Carranza, la Monclova 400 de Praderas y la Moderna Venustiano Carranza mencionaron que han tenido problemas con los climas en estos planteles, por lo que prefieren no llevar a los niños para evitar el riesgo de golpe de calor.

Fue en punto de las 7:00 de la mañana cuando madres de familia de niños de la primaria Benito Juárez mencionaron que el problema viene arrastrándose desde hace tres años debido a que no funcionan de forma adecuada los transformadores

1 / 3 Por lo menos cinco planteles educativos han pasado ya por esta situación y con el paso de los días otros más se suman a este problema que les afecta a todos. 2 / 3 La salud de los estudiantes se ve mermada, esto debido a que presentan síntomas de deshidratación y golpe de calor. 3 / 3 ❮❯

Mencionaron que si bien los padres de familia han comprado ventiladores y hieleras para aminorar el calor a los niños, la realidad es que el problema sigue y la salud de los pequeños ya está en riesgo.

"En segundo hay 4 niños con deshidratación leve, hay niños con diarrea y vómito, mientras que a otros les sangra la nariz por el calor, lo que ya no es sano para ellos".

Por su parte en la escuela primaria Monclova 400 el problema es similar porque a los niños no se les coloca el clima debido a que se va la luz de forma constante y aunque los salones están acondicionados con minisplit o aire húmedo no es suficiente porque sufren de apagones.

"Los niños están insolados, vomitan y traen mareos, buscamos que nos apoyen con la subestación para que los niños estudien de forma segura, ya que en este plantel son los niños de 13 salones los afectados.

Otras instituciones educativas han hecho públicos problemas similares los cuales se incrementan debido a las altas temperaturas que imperan en la entidad.

Cabe mencionar que aunque en la mayor parte de las escuelas cuentan con sistemas de aire, de nada sirve porque el sistema eléctrico es malo y no soporta que se enciendan los climas para dar un espacio adecuado para que los niños estudien.