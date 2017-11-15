‘Ese carro será mío, aunque tenga qué matarlos’, Iracheta

“Aunque tengamos que matarte a ti o a él, ese carro será mío”, amenazó Néstor Iracheta a Karen Selena Torres, novia de la víctima días antes del homicidio.

Una de las testigos fundamentales en caso por el asesinato del joven profesionista fue la pareja sentimental de la víctima, quien además fue la persona que lo puso en los ojos de sus verdugos, pues se percataron que un hombre en un carro nuevo le llevaba comida e iba a recogerla.

Fueron “novios” por varios meses Karen y Osvaldo, aunque muchas personas allegadas a él se oponían al considerar que ella no era digna para el por trabajar en un centro nocturno.

“Valdo era una gran persona, teníamos una muy buena relación, nunca peleábamos era una persona muy comprensiva, trabajador, pero sobre todo muy confiado”, reconoció Karen al sentarse en el banquillo de los testigos.

La relación iba por buen camino, Osvaldo aceptaba que su pareja trabajara en un table dance como bailarina, incluso en algunas ocasiones iba a dejarla, recogerla o le llevaba comer, donde conoció a Néstor, quien era el guardia de seguridad del establecimiento

Cuando “Valdo” no podía ir por su novia le prestaba el carro para que ella se fuera a trabajar, lo que en una ocasión llamó la atención de “Iracheta” quien le pidió el carro y ante la negativa la amenazó con quitárselo así tuviera que matarla a ella, a él o a quien fuera necesario.

Aunque en ese momento la amenaza despertó su temor, solo unos días después pensó que todo se había tratado de una broma, es por ello que siguieron con sus actividades como si nada hubiera sucedido.

El día de la desaparición del joven profesionista, Néstor Iracheta, Gerardo Flores, así como una mujer a la que identificaron como Paloma que también trabajaba como bailarina en el table dance fueron a visitarla.

El 24 de agosto apenas unas horas después de la desaparición de “Valdo”, los presuntos responsables del homicidio acudieron al domicilio de la mujer para expresarle su apoyo, sin imaginar que ellos sabían dónde estaba, pero sobre todo que ellos mismos le habían arrebatado la vida.

PENSÓ QUE SE TRATABA DE UNA BROMA

