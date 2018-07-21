Espera Coahuila 1.5 millones de turistas

Saltillo, Coah.- Alrededor de un millón 470 mil visitantes y una derrama económica aproximada de mil 500 millones de pesos es la expectativa de la Subsecretaría de Turismo de Coahuila para el presente período vacacional de verano, explicó su titular José Carlos Riojas Morales.

Dijo que esto significa un incremento de alrededor del 15 al 20 por ciento respecto al año anterior y se trata de un comportamiento al alza que se ha mantenido en los últimos años por lo que la entidad se ha venido fortaleciendo de manera sustentable en el ramo turístico.

En toda la entidad se tienen disponibles alrededor de 14 mil 446 habitaciones de hotel, pero se tiene una expectativa en los próximos seis años de llegar a los 21 mil, de los cuales en Pueblos Mágicos se concentra el 11 por ciento del total actual y de ellos Cuatro Ciénegas y Parras concentran entre 500 y 400; mientras que los pueblos mágicos de Viesca y Arteaga se auxilian de los cuartos existentes en Saltillo y Torreón.

El funcionario indicó que además existen otros hoteles pequeños que no se han contabilizado dentro del Registro Nacional de Turismo, a ello se suman casas particulares que han conformado servicios conjuntos vía redes sociales y otras más que se habilitaron como hostales.

La dependencia informó que cada visitante gasta en promedio durante su estancia en la entidad entre 950 y mil 100 pesos, por lo que este se ha convertido en un sector económico de gran relevancia para el desarrollo de los principales puntos que les reciben, en particular los Pueblos Mágicos que concentran el mayor número, seguidos de Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Acuña.

Riojas Morales destacó que durante el pasado período vacacional de Semana Santa las expectativas de crecimiento en visitantes y derrama económica se superaron, por lo que es posible que en esta ocasión ocurra lo mismo y el panorama es positivo.

Uno de los puntos de mayor promoción en el 2018 será la gastronomía local pues la oferta y demanda ha crecido significativamente con proyectos como las Cocineras Tradicionales, que ya tienen presencia en gran parte de los municipios con espacios propios rescatando la gastronomía regional, además del apoyo de la Cámara de la Industria Restaurantera en la Región Sureste que ha impulsado la gastronomía fusionada de la región platillos tipo gourmet.

Como innovación este año se instaló el primer punto de venta de tour operadores para toda la entidad en el Museo del Desierto, que ha sido aceptado por los viajantes potenciales y en esta primera edición ha registrado como puntos de mayor interés los municipios de Viesca y Candela.

Riojas Morales informó lo anterior en el marco del arranque oficial del Operativo Vacacional 2018 en la entidad.