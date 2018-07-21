Espera IP mayor revisión con llegada de Auditoría

Con la apertura de las oficinas de la Auditoría Superior del Estado en Monclova, integrantes de la iniciativa privada confían que se haga revisiones más profundas que permitan identificar cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos y se aplique sanciones a quien incurra en estas faltas.

Durante el evento de inauguración, presidentes de las cámaras empresariales de la región coincidieron que representa un gran beneficio que permitirá revisar detenidamente el manejo de los recursos públicos de los diferentes ayuntamientos.

"Hasta el momento no se tiene registro de algún exfuncionario público que ha sido procesado por hacer mal uso de los recursos públicos”.

Rolando Rivero Ceballos,

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rolando Rivero Ceballos, comentó que hasta el momento no se tiene registro de algún exfuncionario público que ha sido procesado por hacer mal uso de los recursos públicos.

Señaló que los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio como cualquier empresario o ciudadano, es por ello que las autoridades encargadas de auditar las administraciones públicas lo hagan a detalle para detectar cualquier irregularidad que exista

Aseguró que esperan que la apertura de estas oficinas en Monclova permita que se tenga mayor cercanía para denunciar cualquier tipo de irregularidad, pues se tiene que combatir la corrupción para evitar cualquier situación que atente contra el bien común.

“Es necesario que se castigue a la persona que cometa un delito peor aún si se trata de mal manejo de los recursos públicos, pues tenemos que tener en cuenta que es dinero del pueblo y que debe ir encaminado a mejorar su calidad de vida”, recalcó el líder de la cámara.

De igual forma, el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Antonio Álvarez Rodríguez, comentó que esperan que la apertura de esta oficina en la región se haga las revisiones de manera regular.

Señaló que es importante que no se esperen hasta el último de las administraciones cuando ya se está entregando a un nuevo gobierno sino que conforme vayan avanzando se estén señalando las irregularidades.

Aseguró que la ciudadanía está cansada que existen muchos señalamientos contra funcionarios públicos y no se aplica un castigo, es por ello que es necesario que se vea que hay justicia y quien la haga la pague.