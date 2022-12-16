Espera mejore relación entre AH y Gobierno

“Esperamos que se establezca una buena relación entre Gobierno Federal y Altos Hornos de México, una relación productiva y que sirva a los obreros, a AHMSA y Monclova”, así lo señaló el alcalde Mario Dávila Delgado, ante la designación de Ricardo Mejia Berdeja como enlace.

Luego de que el Presidente de la República anunció que el ex aspirante a la candidatura por MORENA se encargaría de resolver el tema de AHMSA y sería enlace entre la empresa y Gobierno Federal, aún no se define la intervención que tendrá el también Subsecretario de Seguridad con la acerera.

Al respecto, el Alcalde Mario Dávila Delgado, señaló que lo que se necesita es resolver la situación por la que atraviesa la empresa y atender todos los factores que intervienen en la problemática.

Espera que se establezca una buena relación entre Mejía Berdeja quien será representante de Gobierno Federal y Altos Hornos de México, y se resuelva el conflicto que mantiene a la empresa en una situación complicada.

Se desconoce en sí, el trabajo que se hará, pero se espera que se pueda avanzar y mejorar las condiciones de la empresa para bien de los trabajadores, de Monclova y toda la región Centro.

Se dieron varias instrucciones al Subsecretario de Seguridad, una de ellas es el tema de AHMSA, la otra es estar al pendiente del agua de la laguna, son varias instancias con las que tendrá relación, y que servirá de enlace con la federación, por lo que se espera tener mayor respuesta a las necesidades de la gente por parte de Gobierno Federal.