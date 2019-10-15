Espera Sara su quinceañera

Espera con ansias su quinceañera la joven Sara Elizabeth Mendoza Ojeda, quien a pesar de su discapacidad quiere disfrutar de cada momento de la vida, agradeció a los que están haciendo posible su sueño y desea que llegue el 5 de diciembre para celebrar en grande su cumpleaños.

A Sarita le detectaron Parálisis Cerebral Infantil (PCI) a la edad de tres años de edad, pero eso no le ha impedido el poder coordinar, hacerse entender o captar todo lo que le dicen. No requiere tomar medicamentos ni usar pañal. En su casa vive con su hermana y su papá, quien se dedica a la albañilería y su mamá acude con ella todos los días a la secundaria.

La asociación Soplando Vidas le está ayudando a organizar la fiesta.

Hace siete meses, una amiga de la señora Juanita Guadalupe Ojeda Garanzuay se acercó a Soplando Vidas para pedirles apoyo para Sarita, quien les mencionó las ganas que tenía de celebrar sus quince años, desde entonces varias personas se han organizado para hacer su sueño realidad.

“Los he invitado pero no quieren venir, yo me divierto con ellos mucho”, comentó Sara respecto a sus compañeros de secundaria técnica 35 Harold R. Pape, donde estudia su tercer año. Los alumnos no se acercan a ella por su condición, lo cual la afecta y hiere mucho a la señora Juanita Guadalupe.

Al salir de la escuela quiere empezar a trabajar y ser una veterinaria, pues le gustan mucho todos los animales, sobre todo los domésticos.

Poco a poco, negocios se han sumado al proyecto, entre ellos: encargados de banquetes, grupos de música, grupos de baile juvenil, meseros y más. Llevan más del 98 por ciento completado de lo que requerirán para que este 5 de diciembre se realice el baile para Sarita en un salón ubicado en el municipio de Frontera.

“Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón por ayudarme con mi fiesta”, dijo Sarita. Su mamá comentó que también les hace falta mejorar el cuartito de arriba ya que este es de lámina y se trasmina el agua cuando llueve, desean que las apoyen con un techo.

Las personas que deseen ayudar a la familia de Sara pueden acudir a la calle Génova esquina con Florencia de la colonia Progreso, o llamar al número 8666337627.