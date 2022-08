Esperan castigo a huachicoleros

Luego del aseguramiento de la pipa de 60 mil litros de combustible “huachicoleado”, Andrés Oyervides; empresario gasolinero dijo que esperan que se castigue a los implicados tanto al que la vende como al que la compra.

El pasado jueves, la Policía Civil de Coahuila logró el aseguramiento de una pipa que transportaba 60 mil litros de combustible “huachicoleado” repartido en dos cisternas de 30 mil litros cada uno.

Lo anterior fue en la entrada al municipio de Castaños en el punto conocido como la “Y griega” donde elementos de la Policía Civil de Coahuila lograron asegurar la unidad con 2 tanques cargados de combustible el cual era transportado de manera ilícita, siendo esto identificado al momento de corroborar la papelería de la unidad que no portaba razón social, ni papelería que respaldara en el tráfico del hidrocarburo.

“Hay uno que compra pero hay uno que vende, hay que investigar, al dueño, a la unidad, al conductor a todos se les debe castigar de acuerdo a la magnitud del delito de cada uno”, comentó.

Señaló que espera que la autoridad investigue y castigue a los implicados, que se haga lo necesario para ver cuál era el destino de esa pipa, comentó que no es la primera vez que esto sucede y que en anteriores ocasiones no ha pasado a mayores, es decir que no hay una persona detenida o que haya responsables por este delito.