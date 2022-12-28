Esperan done PEMEX asfalto a Monclova

A inicios del 2023 se espera que PEMEX tenga una respuesta positiva al Ayuntamiento de Monclova para la donación de asfalto y gasolina dentro de sus programas de apoyo a municipios.

Erick Ramos, regidor de Obras Públicas dijo que la gestión se realizó este primer año de la administración, pero esperan pronta respuesta, sin embargo ya sería hasta el 2023 cuando se defina por parte de PEMEX si apoya a Monclova y con cuánto material.

Indicó que el asfalto que Petróleos Mexicanos entrega a los municipios donde tienen sus instalaciones, se aplica para la infraestructura de vialidad que requiera la ciudad.

Y el asfalto puede ser aplicado ya sea en la construcción de nuevas vialidades, en áreas de recarpeteo en vialidades que requieren una rehabilitación o bien, para el bacheo donde se necesita corregir las zonas afectadas del pavimento.

El Regidor de Obras Públicas dijo que una vez que conozcan la cantidad de asfalto que puedan recibir en donativo, es como se planearán las obras a ejecutarse con este recurso.

Mientras en el caso de la solicitud de gasolina que los municipios las destinan para uso de vehículos y maquinaria que usan este combustible y que son para el área de infraestructura, aún desconocen cuántos litros pudieran donarse, pero esperan que también se incluya.

Y una vez que el Ayuntamiento utiliza estos bienes en donación, tanto el asfalto como la gasolina, debe comprobar a la paraestatal en qué fueron aplicados los beneficios, y cómo se redunda el apoyo a la ciudad.