Esperan embargar a ex líderes de la 288

FRONTERA, COAH.- El concluir la comparecencia de Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático, anunció que esperarán el mes de prórroga que solicitaron los tres ex líderes de la sección 288, quienes son señalados de robo, por un monto superior a los 7.8 millones de pesos; esto debido a que los acusados ya no tienen recursos legales pero si patrimoniales para pagar; por lo que no se descarta que se les pueda causar algún tipo de embargo.

Aunque existe tiempo aun para concluir este proceso legal en contra de Patricio Quintero, Jorge Alarcón y Francisco Ballesteros, quienes son señalados de desviar recursos a su beneficio y que hasta el momento siguen vinculados a proceso y con un mes restante para realizar más investigaciones; mismas que ya no tiene caso, emitió el líder sindical.

Lo anterior debido a que se han desgastado audiencias de pruebas, declaraciones, entrevistas y en la última se les dio 30 días más para poder presentar más supuestas pruebas, las cuales son las mismas; llegando a la conclusión que será en este mismo tiempo cuando se dicte un veredicto y una medida de reposición del daño.

"Desconozco si tienen el recurso o no, pero lo que sí tienen son vienes y esos pueden expropiarse o embargarse para cubrir el monto que se robaron, no hay de otra, el delito ahí está; y nosotros ya no queremos andar pidiendo dinero para pagarles su dinero a los trabajadores, queremos el dinero que ellos se robaron en nuestras manos y que se haga justicia", explicó.

Añadió que viendo los posibles encasamientos que s el puede dar al cobro, no se han evaluado otros tipos de pago para que los vinculados a proceso paguen; aunado a que verán la manera de que se les aplique una medida cautelar más dura, como el uso de brazalete o bien la prisión preventiva, una vez que se presenten los últimos argumentos.