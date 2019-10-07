Esperan hoy frente frío

Llegará el tercer frente frío a la Región centro el lunes por la mañana que traerá algo de precipitación y una disminución evidente de la temperatura.

Según comenta el Director de Protección Civil, Agustín Ramos, desde ayer en la noche cuando el termómetro comience a descender para dar paso a este frente frío en la Región.

“Para el domingo en la noche entra el frente frío número 3 al territorio nacional, en Coahuila será en la media noche sobre todo en la región sureste y región centro”.

“Será entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde cuando se presentará algo de lluvia, no relacionada con tormenta eléctrica, tan solo la precipitación constante” Agustín Ramos, Director de Protección Civil.

Será entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde cuando se presentará algo de lluvia, no relacionada con tormenta eléctrica, tan solo la precipitación constante.

Durante el resto del día se continuará con un día nublado y fresco, poco a poco mejorará el clima. Este frente frío viene tranquilo sin bajas temperaturas” comentó.

Agregó que se están previendo un invierno sin lluvia, más bien seco tan solo con algunas heladas presentes como ya se ha visto en los últimos años, por lo tanto se espera que este mes llueva más para soportar el invierno frío y seco.

Dijo que el Departamento de Protección Civil así como el Ayuntamiento de Monclova se encuentran preparados para hacer frente a las inconveniencias del frío en nuestra ciudad.