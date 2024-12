Esperan inversiones nuevas en el 2025

Empresarios coinciden en que "ya le toca a la región Centro", por lo que confían que en el 2025 se tengan importantes noticias con la llegada de nuevas inversiones, que permitirán el crecimiento y desarrollo de la entidad.

Integrantes de la Unión de Organismos Empresariales (UOE) señalaron que el 2025 será un año importante para la región, con proyectos de inversión que permitirán la diversificación económica de la región.

Marco Ramón García, presidente de este organismo, señaló que existe información directa de empresarios que buscan instalarse en la región Centro, así como empresarios locales que continuarán con sus inversiones y crecimiento de sus plantas.

A esto se le suma información que el mismo Gobernador Manolo Jiménez ha dado, en el que se vienen noticias buenas para la región, sólo es cuestión de esperar para que se den de manera formal los anuncios.

Se prevé que a partir del primero de enero vendrá un cambio a la región, con el anunció de la llegada de nuevas inversiones, que es lo que se ha buscado desde hace años, pero confían que se dará ante el apoyo que se tiene tanto en el estado y municipio.

"He platicado con el Gobernador (Manolo Jiménez) un gobernador muy cercano a la IP y me dice "vienen cosas buenas", no hay que echar las campanas al vuelo tampoco, pero si vamos exigir lo que debemos de exigir y confiamos que esos anuncios se harán públicos a partir de enero".

Mencionó que como empresarios se está trabajando para proyectar una buena imagen de la región, además contar con los espacios que requieren las empresas para instalarse e iniciar su producción, por lo que se cuentan con naves que de 5 mil y 10 mil metros cuadrados que pueden ser utilizadas de inmediato.

La Unión de Organismos Empresariales enfatizó que el resurgimiento de la Región Centro también dependerá de su capacidad para diversificar la economía y reducir la dependencia histórica de Altos Hornos de México. "Lo que viene son nuevas empresas. Este 2025 será el antes y después para nuestra región", concluyó.