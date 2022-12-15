Esperan IP que Mejía solucione conflicto

“Valió la pena la reunión que tuvimos con el funcionario, esperamos que puedan solucionar el problema de AHMSA”, externó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues las ventas han disminuido considerablemente en la localidad.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario federal de Seguridad Federal, se presentó en la conferencia de prensa donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que como premio de consolación, el político será su enlace en Coahuila en diversos temas, entre los que destaca el de Altos Hornos de México (AHMSA).

Sobre el nuevo encargo que tendrá el funcionario, el presidente de la CMIC Monclova, Eugenio Williamson Yribarren, confía en que su designación ayude y que haya escuchado a los empresarios que se reunieron con él durante el fin de semana pasado, exponiéndole la crisis financiera que viven los empresarios y la población.

“Tuvimos una reunión con el la cual generó polémica, básicamente lo que trató la reunión fue el tema de AHMSA, en lo personal yo le hablé del tema de agua sustentable y las nulas obras de la federación así como del estado”.

Dijo desconocer si el funcionario federal podrá arreglar la situación de la acerera pero el que haya llevado las inquietudes y peticiones al presidente, es un logro para la iniciativa privada.

“El gobierno puede intervenir en el caso de AHMSA, que les consiga algún crédito o les ayude para entrar como socio, o bien, vendan la empresa, pero que le den alguna solución. En este caso Mejía Berdeja fue la persona más cercana al presidente y que nos tomó en cuenta para tratar el tema”.