Esperan mañana noticias de Altos Hornos

Trabajadores de AHMSA esperan que para este viernes se tenga información con respecto a la llegada de los nuevos inversionistas, tal y como se ha mencionado, y se dé la reactivación de la empresa.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que después de tanto tiempo en el que se ha hablado de la reactivación de la empresa, se ha ido perdiendo la credibilidad, sin embargo ya se tiene algo más en concreto, más real, por lo que se tiene la esperanza que ya se dé.

La semana pasada el Director General de AHMSA Luis Zamudio Miechelsean informó que para este viernes se esperaban noticias importantes para la empresa, pero el representante d los obreros señaló que ya no cree en nada que venga de la empresa, pero tiene información de personas que están dentro del proceso del Concurso Mercantil, quienes aseguran que es un hecho.

Mencionó que ya urge que se dé la inversión, por lo que esperan que las próximas semanas se dé un cambio en la empresa.

Indicó que de inicio se revisará las condiciones de la empresa y se tomarán acciones para su reactivación, sin embargo lo primero que se va a exigir es el pago de todo lo que se les debe a los trabajadores.

Comentó que por el momento no se prevé el pago de las semanas atrasadas, ya que está en el proceso, en el que Alonso Ancira ya se hizo a un lado y no pagará y los inversionistas no realizarán ningún pago hasta que no se concrete la negociación, por lo que urge que esto se concrete.