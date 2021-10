Esperan no afecte reforma a empresas

El Secretario General de la CTM en Frontera, confía que empresas dedicadas a la industria energética como en este caso SPECO, no se vean afectadas por la reforma que presentó el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.

Durante la semana pasada se presentó la reforma, en la que se busca dar un mayor control a la CFE de la producción de energía en el país, lo que genera incertidumbre en empresarios del ramo de generación de energías limpias.

José David Galindo, señaló que esta reforma genera incertidumbre ante la expectativa que existe de como se aplicará, cuáles serán los beneficios y cuáles las desventajas, dentro de la reforma presentada.

Comentó que confían que las empresas que ya están instaladas y los proyectos que existen no se ven afectados, sino que las medidas sean aplicadas únicamente para las empresas de nueva creación.

En la región Centro se encuentra la empresa SPECO Wind Power, dedicada a la fabricación de torres eólicas, y confía que los contratos con los que cuentan no se vean afectados con la aplicación de la reforma.

"Esperemos cual será la situación, que no se perjudique este tipo de empresas, no sabemos porque se está tomando este tipo de iniciativas, pero esperemos que no afecte a las empresas de la localidad", indicó.

Señaló que por el momento no exista ninguna reducción en la producción en Speco, en la que se continúa con el trabajo normal, y esperan que esta iniciativa no afecte la producción que se tiene o que tengan que llegar a otras medidas que afecte a alguno de los 300 trabajadores con los que cuentan.