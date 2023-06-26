Esperan nueva oleada migrante

Se prevé que continúe el flujo de migrantes por la región, ante las caravanas que atraviesan el país con la intensión de llegar a los Estados Unidos, por lo que el albergue instalado en la iglesia del Verbo Encarnado continuará brindando apoyo y la asistencia social a quienes así lo soliciten.

En la última semana se tuvo la presencia de cientos de migrantes que llegaron al municipio de Frontera y que pernoctaron en la iglesia ubicada en la colonia La Sierrita, para recuperar fuerzas.

El Padre Jorge Salvador Guzmán señaló que los migrantes únicamente vienen de paso y que luego de recuperar fuerzas, continúan su camino hacia la frontera norte del país.

Al momento ya no se tiene la presencia de migrantes en el albergue pero se prevé que en los próximos días continúe el flujo de personas de otros países de Sudamérica que desean cruzar la frontera para cumplir el sueño americano.

Sobre todo luego de los reportes que en la frontera sur del país, se encuentran varados cerca de 15 mil migrantes provenientes de Venezuela, Perú, Nicaragua, Guatemala y Honduras, y que desean llegar a la frontera norte.

“Desde el punto de lo que ofrece la iglesia católica se tiene este refugio, donde se tiene ya una infraestructura para poder dar asilo y apoyo a quienes vienen de paso, los vamos a estar apoyando como hasta el día de hoy”.

Señaló que es necesario apoyar sobre todo por las condiciones en las que llegan a la región, luego del camino de miles de kilómetros bajo condiciones infrahumanas, por lo que se les da comida, agua, atención médica, para que puedan continuar su camino.

Reconoció el apoyo que dio el ayuntamiento de Frontera para atender a los migrantes que llegaron la semana pasada, así como de las diferentes asociaciones y dijo que continuarán con esta misión.