Esperan que a Arellano ‘no le tiemble la mano’

El Secretario General de la Sección 288, señaló que dentro de 15 días regresarán con el director de Seguridad Pública, Gerardo Arellano, para ver si “no le tembló la mano” y se dieron de baja a los elementos que golpearon y torturaron al hijo de un extrabajador, y de no ser así se buscarían otras instancias.

Tras la reunión que sostuvieron con el Director de Seguridad Pública, Patricio Quintero Alemán señaló que se llegó a un acuerdo y se dio un plazo de 15 días para investigar y sancionar a los elementos involucrados en el abuso policial.

Patricio Quintero Alemán, secretario general de la Sección 288.

Una vez que concluya este plazo, funcionarios de la Sección 288, de la Sección 147, así como del Comité Ejecutivo Nacional, regresarán con el Director para ver los resultados de dicha investigación.

Indicó que no aceptan y no pasarán por alto los abusos policiacos, al ser una situación que no se puede permitir que se cometa en contra de los ciudadanos.

“Nosotros no fuimos a pedir impunidad, sino que los policías no se extralimiten en sus funciones, una cosa es que los detengan y otra que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para que perdiera el conocimiento”.

Reconoció que dentro de la corporación existen buenos elementos que cumplen su función, pero también hay malos elementos que pasan por alto los aspectos como profesionalismo, honradez, honestidad, respeto, que forman parte de su formación.

Por su parte, el secretario general nacional, Ismael Leija Escalante, mencionó que esto no se quedará así y de ser necesario acudirán a otras instancias como dialogar con el Alcalde o con el Secretario de Gobierno, para que atiendan esta situación.

“Dijo que se haría una investigación para esclarecer los hechos y no vamos a tolerar más este tipo de atropellos, si pedimos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, indicó.