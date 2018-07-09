Esperan que Morena regularice ‘chuecos’

El triunfo de Morena en la Presidencia de la República, en la Cámara de Diputados y Senadores, es una esperanza para que por fin se dé solución al problema de los vehículos de procedencia extranjera.

Así lo comentó Armando García Grimaldo, secretario general de Unión Campesina Democrática, mencionó que con el resultado de las pasadas elecciones podría aprobarse una iniciativa de ley que resuelva de raíz el problema social de vehículos americanos.

El día 20 de octubre del 2016 un grupo de diputados de Morena presentó en pleno la iniciativa de la Unión Campesina Democrática misma que pasó a las comisiones de Hacienda y Economía pero por alguna extraña razón se quedó atorada sin explicación.

Armando García Grimaldo, secretario general de Unión Campesina Democrática.

“Están las condiciones para afinar esta iniciativa y tratar de resolverla en los próximos meses y beneficie a los poseedores de vehículos americanos”, comentó. Ya tuvo acercamiento con el senador electo Armando Guadiana y con la diputada electa Melba Frías, le darán fecha para presentar una copia de lo que se hizo en octubre del 2016 para que sea votada y aprobada por el Congreso del Estado.

Son más de 5 millones de vehículos que circulando en el país, de aprobarse la iniciativa se tendrían ingresos, aunque sigue siendo una petición que se cobren 5 mil pesos a los vehículos de modelo 2011 y anteriores la verdad es que no será así.

Armando García consideró que en promedio se pagaría 10 mil pesos, el Gobierno Federal obtendría arriba de 50 mil millones de pesos que mucha falta le hace al país.

Aunado a lo que se beneficiarían los Gobiernos Estatales, con pagos de tenencia, licencia y sobre todo se tendría el control de seguridad.

Pero además proponen que de los ingresos que se den por esta posible aprobación el 60% del recuso sea para estados y el 40% para municipio.