Esperan resurja Altos Hornos

“Peor no nos puede ir en el 2023” recalcó ayer el dirigente del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante quien pidió a los obreros sigan teniendo confianza de que la situación va a cambiar para mejorar.

Destacó al ser entrevistado que el año que termina fue un año muy difícil y a pesar de la racha de situaciones “apretadas” en Ahmsa, este 2022 fue el más caótico.

Aunque recalcó que la situación fue difícil para todos los mexicanos, porque aunado al problema de Ahmsa la crisis económica prevaleció en todo México.

Y a la vez, confirma que se reanudó producción en los Altos Hornos pero es muy baja, calcula que en un 15% pues por la falta de insumos no pueden trabajar más.

Consideró que se reanudó la labor luego que se tenía planchón en “stock” y es muy probablemente con lo que se está trabajando.

“Sí hay trabajo pero en su mínima expresión, la situación es difícil, nunca habíamos estado en esos niveles”, comentó.

Dijo que los trabajadores tienen fe de que esto saldrá adelante, así que horas antes de finalizar el año invita a la gente que estén todos unidos.

Consideró el dirigente del SND que lo mejor para Ahmsa sería empezar el año con la recuperación de la empresa, pues la única manera es que llegue inversión nueva, que se tenga capital fresco y sea invertido en la compra de insumos para impulsar la producción.

Así, Ismael Leija puntualiza que ve confianza en los altos directivos de que la situación va a cambiar en el 2023 para bien, “Yo invito a los trabajadores que mantengamos la confianza, la situación tiene qué cambiar para el 2023, más mal, ya no podemos estar”.