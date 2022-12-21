Esperan se dispare la venta de gas LP

Ante la disminución de temperatura que se espera para los próximos días, se prevé un aumento de hasta un 100 por ciento en las ventas de gas LP, por lo que empresarios gaseros llaman a la población a abastecer con tiempo y evitar las compras de pánico.

A partir de este jueves se prevé un descenso considerable en la temperatura, donde se esperan temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, lo que a su vez, incrementará el consumo de gas en los hogares.

Andrés Oyervides Ramírez, empresario gasero, mencionó que durante los periodos en los que disminuye la temperatura el consumo de gas se incrementa hasta en un 100 por ciento, por lo que es necesario que la población tome sus precauciones.

En cuanto al abasto, mencionó que las reservas se encuentran al 100 por ciento, al prepararse para esta temporada, incluso durante la semana se consiguió gas adicional para contar con las reservas y garantizar el abasto de gas a la población.

A pesar de esto, señaló que es necesario que la población tome sus precauciones y acudan con tiempo a realizar sus compras, evitando largas filas y sobre todo eviten las compras de pánico, ya que no existe desabasto.

“Es necesario que la gente adquiera con tiempo su producto, ahorita lo que tienen que hacer es comprar lo necesario, tampoco es necesario que la gente compre de más, ya que no existe un desabasto, únicamente que se preparen con tiempo”.

En cuanto al precio del gas, señaló que este se ha mantenido estable, no existe ni se prevé un aumento en el precio del combustible, ya que no existen problemas en el abasto, por lo que se mantiene con un precio que oscila entre los 10.43 pesos por litro, sin que se tenga información de que vaya a haber algún movimiento.