Está vació el anexo de la calle Venecia

El coordinador de Protección Civil, Carlos Peña y una elemento acudieron a supervisar la vivienda que antes se utilizaba como refugio y pretendía ser un anexo en la calle Venecia de la Zona Centro, pero ya no había nadie al interior.

Mencionó que su presencia se debía a que estarán supervisando de manera cotidiana durante las próximas semanas, para constatar que no se vuelva a colocar un negocio de este tipo en el lugar, porque no cuentan con los permisos.

Al momento de verificar por la puerta que da con el patio, constataron que ya no se ve nada al interior, está el lugar totalmente vacío, no hay vehículos y nadie abrió la vivienda.

Dijo que los vecinos informaron a Protección Civil que el sábado pasado sacaron las personas que ahí vivían sus pertenencias.

Pero con todo y eso, harán visitas constantes para evitar que lo abran otra vez, la intención es constatar que no se regresen las personas que ahí habitaban.

Sobre sellos de clausura, dijo que no se pueden colocar, porque ya no hay un negocio en el lugar, y al parecer ya no hay personas ahí, porque además la propiedad debe tener dueño, y no se le puede perjudicar.