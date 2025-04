Estafan a personas con amputaciones

Una falsa clínica que opera a través de redes sociales bajo los nombres "Ortopedia Regia de Coahuila" y "Ortopedia Regia", ha estafado a personas con amputaciones, a quienes les ofrecen prótesis con descuentos atractivos que terminan en engaños.

Ana Casarrubias, una de las víctimas, denunció públicamente que fue víctima del engaño de Argelia Cardona Valdez y Jesús Manuel Santos Moreno, quienes operan desde Monclova y aseguran ofrecer servicios ortopédicos a precios accesibles.

La mujer relató que, tras contactar a esta supuesta clínica por medio de una página de Facebook, realizó un depósito de 3 mil 500 pesos con la esperanza de recibir una prótesis.

Sin embargo, tras varios días de espera y excusas, fue bloqueada de los perfiles de la clínica, los cuales hoy ya no se encuentran activos en la plataforma.

"Con mucho esfuerzo junté ese dinero, y no me enviaron nada. Solo quiero que me regresen lo que es mío. Eso no se hace, jugar con la esperanza de quienes hemos pasado por una amputación", lamentó.

Este no es un caso aislado, pues otro testimonio reciente reveló que el 21 de marzo, otra familia fue víctima de la misma estafa.

Un adulto mayor, con ambas piernas amputadas, fue citado por Santos Moreno en una casa particular, donde una persona se hizo pasar por especialista.

Luego de convencer a la familia de que las prótesis que el paciente ya usaba no estaban bien fabricadas, les pidió un adelanto y posteriormente el pago total del trabajo, además de quedarse con las prótesis existentes.

"Le dijo que en 21 días tendría sus nuevas prótesis, pero empezó a dar largas: que estaba fuera de la ciudad, que su esposa enfermó y falleció, luego que tuvo un accidente. Nada fue verdad. Nunca regresó ni el dinero ni las prótesis viejas", relató la familia.

Ambos casos apuntan al mismo engaño: promesas falsas, cobros anticipados, evasivas constantes y finalmente la desaparición de los estafadores.

La situación ha generado molestia, sobre todo entre personas vulnerables que, con gran esfuerzo, buscan mejorar su calidad de vida mediante una prótesis.

Las víctimas hacen un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo y advierten a la población sobre este tipo de fraudes que se esconden tras perfiles aparentemente profesionales en redes sociales.