Estafan con ‘préstamos’

La regidora Griselda Arreguín Cuellar hizo un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar y sean víctimas de una estafa, explicó que han circulado oficios de préstamos que supuestamente el Gobierno del Estado otorga a comerciantes y empren-

dedores, pero todo se trata de una estafa que ya se está investigando.

En días pasados varias personas llegaron a la oficina de Griselda Arreguín y la cuestionaron a cerca de los préstamos, pues les llegó un oficio que les notifica que han sido beneficiados con un préstamo del Bienestar y para poder aprovechar el beneficio tienen que realizar un deposito inicial que puede variar según el monto del préstamo que se autorizó.

“No se dejen engañar, el Gobierno Federal no está haciendo esta actividad y aunque existen programas no superan los 6 mil pesos de recurso, estaban lucrando con esto y lamentablemente si no ponemos atención pueden caer”, comentó la regidora.

Mencionó que son cantidades muy grandes, pues uno de los oficios que le hicieron llegar a ella habla de una cantidad superior a los 90 mil pesos y para “recibirlo” tienen que hacer un depósito de poco más de 2 mil pesos.

Insistió en que la ciudadanía no se debe dejar llevar por la necesidad, pues pueden realizar el depósito inicial que se les pide y nunca recibir el supuesto préstamo pues todo se trata de una estafa.