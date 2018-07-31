Estafan ‘coyotes’ de Infonavit a obreros

Trabajadores de la Sección 288 fueron víctimas del coyotaje que se mantiene en torno del Infonavit, al pagar una cantidad de entre 50 y 60 mil pesos para realizar la compra de una vivienda y únicamente fueron estafados, ya que las personas a las que se pagó, ni siquiera registró el trámite ante la dependencia.

El problema de los coyotes en las dependencias continúa latente, a pesar de las estrategias que se implementa para combatir este problema, en donde existen personas que se siguen aprovechando de los trabajadores.

Haziel Valdés Orozco, Secretario de la Vivienda.

Juan Haziel Valdés, Secretario de la Vivienda del Comité Local de la Sección 288 recibió el día de ayer el reporte de dos trabajadores adheridos a esta sección sindical, que fueron víctimas de fraude al realizar su trámite con personas no certificadas y se buscará la manera de apoyarlos.

Señaló que los trabajadores tuvieron acercamiento con unas personas para que les hiciera el trámite de compra de una vivienda, para lo que se les pidió una cantidad entre 50 y 60 mil pesos, sin embargo los expedientes nunca se ingresaron al Infonavit.

Como representantes de los trabajadores, el sindicato realizará una investigación de toda la documentación que se proporcionó como parte del trámite, para ver la manera en que se puede apoyar, así como se iniciará un proceso jurídico en contra de las personas que cometieron este fraude.

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Esta no es la primera vez que trabajadores de la Sección 288 se ven afectados, ya que se han registrado alrededor de 20 casos anteriormente, los cuales faltaba direccionarlos y se logró resolver satisfactoriamente.

Haziel Valdés comentó que lamentablemente existen personas que buscan aprovecharse de la situación y de los trabajadores, por lo que señaló que es necesario que las personas que buscan apoyo se dirijan con personas certificadas por la dependencia para evitar este tipo de problemas.

De la misma manera, dijo los trabajadores se pueden acercar con él a la Secretaría de la Vivienda y se les orientará sobre la manera en la que deben hacer el trámite.