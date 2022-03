Estallan redes sociales contra cafre que arrolló a 11 jóvenes

MONCLOVA, COAHUILA: - Indignación, molestia e incluso desmentidos, provocaron en redes sociales las declaraciones de la novia del cafre que arrolló a 11 jóvenes al salir del Lienzo Charro de Frontera; testigos presenciales e incluso víctimas aseguraron que el conductor actuó en forma premeditada.

Este miércoles, Alejandra de Jesús García novia de Ricardo NN, narró que ella, su novio y su cuñada, iban saliendo del baile cuando un grupo de personas alcoholizadas les empezaron a agredir verbalmente y asegura que el accidente ocurrió porque su novio huía por su vida.

La nota publicada en las ediciones impresa y digital de la Voz de Monclova de este viernes, en cuestión de minutos se hizo viral y registró cientos de reacciones en especial en las redes sociales, en donde los internautas mostraron indignación, molestia e incluso inconformidad en contra de las declaraciones vertidas para justificar el accidente en el que Ricardo, atropelló a once jóvenes.

"Sabemos perfectamente yo y mis amigos los demás que fuimos atropellados, que no golpeamos a él chavo ni la chava, ni si quiera los conocíamos y en el video se ve perfectamente que va con todas las intenciones de atropellarnos, y hay testigos que él dice que nos atropellaría, el chavo era el que buscaba pleito y la chava lo agarraba para que no hiciera más lío, dicen todo esto para lavarse las manos ya no sabe cómo librarse del delito que cometió" sostuvo una internauta que fue víctima de Ricardo.

Por otra parte, otra usuaria dijo que la novia de Ricardo, debió de pensar muy bien lo que diría, toda vez que si ellos venían huyendo de adentro, porque atropelló a los jóvenes que ya estaban afuera del Lienzo Charro.

Otro de los testigos presenciales expresó en su comentario: "el chavo andaba de pleitista, aparte tomado... ¿porque a él lo dejaron libre sí aparte de eso atropello a 11 personas dejando a dos graves y a una de ellas hasta en coma, todos pedimos que se haga lo que se tenga que hacer pedimos JUSTICIA POR MARIBEL".

De hecho la publicación, "Ellos nos atacaron" entre los cientos de reacciones, decenas de internautas se expresaron con el emoticon "me enoja" .

Sin embargo, hubo internautas que abogaron a favor de Ricardo, de quien aseguraron nunca tuvo la intención de matar a nadie.