Están hartos de los ´chinos´

Decenas de personas han sido agredidas por "Los chinos" tres hermanos que son considerados el terror de la colonia Las Moritas, por ese motivo los vecinos se reunieron y exigieron a las autoridades pongan un alto a esta situación, horas más tarde cuando los hermanos pretendían huir, fueron detenidos.

"Estamos hartos, ya no sabemos qué hacer, esto es lo último que hacemos y no queremos que haya un muerto", señalaron los vecinos.

El pasado martes un grupo de vecinas acudieron al Ministerio Público y acompañaron a Doña Ignacia a denunciar a los hermanos, esto luego de que agredieron a su hijo Michael de Jesús Aguilar Lucio a quien con un bate le causaron un daño cerebral que actualmente lo mantiene hospitalizado.

"Ya son muchos pleitos, lo que nos enoja es decir porque ellos celebran con goce haber dejado a una persona tan mal en el hospital, ellos hozan de la maldad, la mamá junto con ellos", comentó.

Desde hace años "Los Chinos" vivían en la colonia pero después se metieron en problemas y vendieron o traspasaron la vivienda, fue entonces que la paz y la tranquilidad reinó en el sector, hasta hace tres días que la pesadilla comenzó, cuando estos regresaron a vivir a este mismo lugar.

Los vecinos se apoyan entre ellos, conocen cada uno de los casos que se han presentado, al principio no querían ni hablar pero después mencionaron que es necesario no vivir con miedo para que se haga justicia.

Entre los casos está el de un hombre que entre los tres empezaron golpear, incluso la mamá y la hermana se meten, se acercó toda la gente y les quitaron al hombre que tiene una cicatriz en la frente por esas agresiones.

Una vecina comentó que le han dicho muchas groserías, fue y puso una demanda pero le dijeron que no pasaba nada porque nada más eran insultos, fue entonces que pensaron que se necesitaban golpes para que la autoridad actuara y hoy que un joven está hospitalizado no ha pasado nada.

Otra de las víctimas dijo que en una ocasión intentaron atropellarla, porque siempre andan en estado de ebriedad.

Los vecinos han ido a Seguridad Pública pero no pueden hacer nada, el día que golpearon Michael la autoridad no pudo ingresar a la vivienda y no los pudieron detener.

Cerca de las 3:40 de la tarde, los vecinos comentaron que los hermanos estaban huyendo sabiendo que el joven estaba en el hospital por lo que avisaron a la autoridad que debido a faltas administrativas los detuvieron.